У Кривому Розі хочуть витратити на ремонт фонтану понад 600 тисяч гривень

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті Кривий Ріг ради оголосив тендер на поточний ремонт фонтану “Каскад” у парку “Північний”, про це йдеться в оголошенні на сайті Prozzoro.
Тендер оприлюднили 10 травня і станом на 15 травня на тендер не відгукнулася жодна компанія.
На ремонт фонтану в Кривому Розі готові витратити 627 тис. грн. За ці кошти підрядник має зробити заміну ізольованого проводу зовнішніх електромереж, встановити нове електрообладнання та автоматику, провести зовнішнє обладнання чаш.
У тендері зазначається, що потенційний підрядник повинен мати документально підтверджений досвід виконання аналогічного договору.
Свої пропозиції можна подати до 18 травня, а самі торги пройдуть 20 травня.
Нагадаємо, на Криворіжжі нещодавно добудували новий водогін.
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