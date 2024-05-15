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  • У Кривому Розі хочуть витратити на ремонт фонтану понад 600 тисяч гривень

У Кривому Розі хочуть витратити на ремонт фонтану понад 600 тисяч гривень

Сьогодні 12:34
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині планують відремонтувати фонтан за понад 600 тисяч гривень.

Новости Днепра про У Кривому Розі хочуть витратити на ремонт фонтану понад 600 тисяч гривень

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті Кривий Ріг ради оголосив тендер на поточний ремонт фонтану “Каскад” у парку “Північний”, про це йдеться в оголошенні на сайті Prozzoro.

Новости Днепра про У Кривому Розі хочуть витратити на ремонт фонтану понад 600 тисяч гривень

Тендер оприлюднили 10 травня і станом на 15 травня на тендер не відгукнулася жодна компанія. 

На ремонт фонтану в Кривому Розі готові витратити 627 тис. грн. За ці кошти підрядник має зробити заміну ізольованого проводу зовнішніх електромереж, встановити нове електрообладнання та автоматику, провести зовнішнє обладнання чаш. 

У тендері зазначається, що потенційний підрядник повинен мати документально підтверджений досвід виконання аналогічного договору. 

Свої пропозиції можна подати до 18 травня, а самі торги пройдуть 20 травня. 

Нагадаємо, на Криворіжжі нещодавно добудували новий водогін.

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Новости Днепра про У Кривому Розі хочуть витратити на ремонт фонтану понад 600 тисяч гривеньУкраїнська

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