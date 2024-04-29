У Дніпрі продовжують обмежувати послуги водопостачання боржникам: адреси на 29 квітня-3 травня

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КП “Дніпроводоканал” продовжує обмежувати послуги водопостачання боржникам. З 29 квітня до 3 травня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у наступних районах міста:

Новокодацький,

Дніпровський,

Індустріальний,

Шевченківський.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Зазначається, що відключення також буде проведено боржникам багатоквартирних будинків.

З графіком та адресами можна ознайомитися за посиланням на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал».

Сума заборгованості перед нашим підприємством за цими адресами становить 980 819,77 грн. Щоб не залишитися без води, просимо боржників терміново погасити борги. КП “Дніпроводоканал” йде назустріч споживачам, які мають фінансові труднощі, пропонуючи їм укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до Центрів абонентських послуг ТОВ “ЄРЦ КП”, – йдеться у повідомленні.

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