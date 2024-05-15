Зайняли половину дороги: у Дніпрі на проспекті Яворницього через ДТП збирається затор

У середу, 15 травня, на проспекті Яворницького не розминулися дві легкові автівки.
За даними Ситуаційного центру Дніпра, ускладнення дорожнього руху спостерігається на перехресті пр. Д. Яворницького та вул. Половицька у зв’язку з ДТП. Затор збирається бік вул. Пастера по пр. Д. Яворницького.
Попередньо – без постраждалих. На фото видно, що автівки зайняли дві смуги шляху.
Якщо їдете в той бік – майте на увазі.
upd: у Ситуаційному центрі Дніпра зазначили, що автівку прибрали з дороги, тож рух вільний.
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