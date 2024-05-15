Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зайняли половину дороги: у Дніпрі на проспекті Яворницього через ДТП збирається затор

Зайняли половину дороги: у Дніпрі на проспекті Яворницього через ДТП збирається затор

Сьогодні 16:36
просмотров

На проспекті Яворницького у Дніпрі збирається затор через ДТП.

Новости Днепра про Зайняли половину дороги: у Дніпрі на проспекті Яворницього через ДТП збирається затор

У середу, 15 травня, на проспекті Яворницького не розминулися дві легкові автівки.

За даними Ситуаційного центру Дніпра, ускладнення дорожнього руху спостерігається на перехресті пр. Д. Яворницького та вул. Половицька у зв’язку з ДТП. Затор збирається бік вул. Пастера по пр. Д. Яворницького.

Попередньо – без постраждалих. На фото видно, що автівки зайняли дві смуги шляху. 

Якщо їдете в той бік – майте на увазі. 

upd: у Ситуаційному центрі Дніпра зазначили, що автівку прибрали з дороги, тож рух вільний. 

Читайте також:

Новости Днепра про Зайняли половину дороги: у Дніпрі на проспекті Яворницього через ДТП збирається заторУкраїнська Новости Днепра про Зайняли половину дороги: у Дніпрі на проспекті Яворницього через ДТП збирається заторРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тварин
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:18
    У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тварин

    Під час ракетного удару 15 травня постраждав притулок у Дніпрі.

    У Дніпрі трамваї №12 та №16 завершать роботу раніше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:53
    У Дніпрі трамваї №12 та №16 завершать роботу раніше

    У Дніпрі сьогодні, 15 травня, трамваї №12 та №16 закінчать…

    Дніпропетровщина — лідер по купівлі нових автомобілів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:30
    Дніпропетровщина — лідер по купівлі нових автомобілів

    Дніпропетровська область — серед лідерів областей України, де найбільше купують…

    У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціни

    Молода картопля вже з’явилася на ринках та в супермаркетах у…

    Наверх