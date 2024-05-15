У Кривому Розі чоловік впав з крутого схилу: що з ним

Фахівці ДСНС надали допомогу чоловікові.

14 травня на лінію «101» зателефонували небайдужі мешканці Кривого Рогу. Вони повідомили, що у Саксаганському районі чоловік впав з крутого схилу та потребує допомоги.

Рятувальники прибули на місце події, вони спустились до травмованого та за допомогою м’яких нош транспортували чоловіка до карети екстреної медичної допомоги.

До порятунку залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Джерело: пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пожежі загинув чоловік та ще один отримав травми.

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