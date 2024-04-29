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  • У Дніпрі на Степана Бандери зіткнулися маршрутка та автівка: рух ускладнено

У Дніпрі на Степана Бандери зіткнулися маршрутка та автівка: рух ускладнено

Сьогодні 12:23
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У Дніпрі через ДТП ускладнено рух на вулиці Степана Бандери (ексШмідта).

Новости Днепра про У Дніпрі на Степана Бандери зіткнулися маршрутка та автівка: рух ускладнено

Про це повідомляє Ситуаційний центр Дніпра. 

Спостерігається ускладнення дорожнього руху по вул. Степана Бандери, біля перехрестя з просп. Лесі Українки, у бік вул. Володимира Антоновича через ДТП.

На фото із камер відеонагляду видно, що зіткнулися маршрутка та автівка. Попередньо – без постраждалих. 

Плануйте свій час з урахуванням даної інформації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як у Дніпрі 29 квітня працює громадський транспорт.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Степана Бандери зіткнулися маршрутка та автівка: рух ускладненоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Степана Бандери зіткнулися маршрутка та автівка: рух ускладненоРусский

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