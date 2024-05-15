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У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціни

Сьогодні 15:52
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Молода картопля вже з’явилася на ринках та в супермаркетах у Дніпрі.

Ціни на молоду картоплю на ринку ще зависокі: від 55 гривень за кілограм за маленьку бульбу, до 110 грн/кг за картоплю середніх та великих розмірів. Вартість також залежить від сорту.

Новости Днепра про У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціни

У супермаркетах же знайти молоду картоплю можна дешевше. Так, в АТБ вона коштує 49,95 грн за кілограм.

Новости Днепра про У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціниУ Варусі — 49,90 гривень. Є і картопля першого гатунку за 89,90 грн по акції.

Новости Днепра про У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціни

У Сільпо ціни на молоду картоплю стартують від 50 гривень за кілограм.

Новости Днепра про У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціни

 

Зараз ціни на молоду картоплю кусаються. Але, на думку аналітиків, незабаром вона подешевшає. Адже урожай продовжують збирати нові аграрії і пропозиція скоро почне перевищувати попит.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вдвічі впали ціни на популярну ранню українську полуницю.

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Новости Днепра про У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціниУкраїнська

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