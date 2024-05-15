Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

“А то ніколи не потепліє”: жителі Дніпра “викрали” Санта Клауса (ФОТО)

Сьогодні 15:07
просмотров

У Дніпрі помітили "викрадачів" Санта Клауса.

Новости Днепра про

У Дніпрі біля трамвайної зупинки поблизу парку Шевченка помітили двох чоловіків, які несли з собою скульптуру Санта Клауса. Містян здивувала поява головного героя зимових свят посеред травня.

У Дніпрі можливо все – навіть зустріти Санта Клауса в травні, – коментують фото у місцевому тг-каналі. 

Новости Днепра про

Куди чоловіки несли скульптуру Санта Клауса – невідомо. 

Новости Днепра про

Жителі Дніпра озвучили свої версії того, навіщо чоловіки “викрали” Санта Клауса посеред травня. Люди припускають, що головного персонажа зимових свят виганяють “куди подалі”, аби нарешті настало тепло.

Водночас містяни жартують, що тепер Різдва та Нового Року не буде, бо Діда Мороза/Санту вкрали дніпряни.

Діда Мороза несуть на проходження ВЛК, – іронізують коментатори. 

Новости Днепра про

Фото: тг-канал “Дніпро Оперативний”

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    У Дніпрі вже продають молоду картоплю: які ціни

    Молода картопля вже з’явилася на ринках та в супермаркетах у…

    Незвичайна історія про порятунок євреїв під час окупації у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:37
    Незвичайна історія про порятунок євреїв під час окупації у Дніпрі

    Під час Другої світової війни мешканці Дніпра допомагали євреям: ховали…

    Ворог наніс ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:34
    Ворог наніс ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені

    Сьогодні, 15 травня, окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру.

    У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:14
    У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очі

    Дніпрянам покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі.

    Наверх