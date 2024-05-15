“А то ніколи не потепліє”: жителі Дніпра “викрали” Санта Клауса (ФОТО)

У Дніпрі помітили "викрадачів" Санта Клауса.

У Дніпрі біля трамвайної зупинки поблизу парку Шевченка помітили двох чоловіків, які несли з собою скульптуру Санта Клауса. Містян здивувала поява головного героя зимових свят посеред травня.

У Дніпрі можливо все – навіть зустріти Санта Клауса в травні, – коментують фото у місцевому тг-каналі.

Куди чоловіки несли скульптуру Санта Клауса – невідомо.

Жителі Дніпра озвучили свої версії того, навіщо чоловіки “викрали” Санта Клауса посеред травня. Люди припускають, що головного персонажа зимових свят виганяють “куди подалі”, аби нарешті настало тепло.

Водночас містяни жартують, що тепер Різдва та Нового Року не буде, бо Діда Мороза/Санту вкрали дніпряни.

Діда Мороза несуть на проходження ВЛК, – іронізують коментатори.

Фото: тг-канал “Дніпро Оперативний”

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