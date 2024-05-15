Ворог наніс ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені

За словами голови ДніпроОВА Сергія Лисака, у Дніпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено інфраструктуру. Відомо, що загинули двоє людей.
Також є постраждалі. Їх кількість, стан та інші наслідки обстрілу уточнюються.
Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються, – написав Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі шукали вибухівку в лікарнях, на автовокзалах та в редакції ЗМІ.
Читайте також:
Автор:
Під час Другої світової війни мешканці Дніпра допомагали євреям: ховали…
Дніпрянам покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі.
Фахівці розповіли, як змінилися ціни на різні товари та послуги…
У Дніпрі пасажири автобусів скаржаться на роботу кондиціонерів.