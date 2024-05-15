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Ворог наніс ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені

Сьогодні 14:34
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Сьогодні, 15 травня, близько 14:00 окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру.

За словами голови ДніпроОВА Сергія Лисака, у Дніпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено інфраструктуру. Відомо, що загинули двоє людей.

Також є постраждалі. Їх кількість, стан та інші наслідки обстрілу уточнюються.

Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються, – написав Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі шукали вибухівку в лікарнях, на автовокзалах та в редакції ЗМІ.

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Новости Днепра про Ворог наніс ракетний удар по Дніпру: є загиблі та пораненіУкраїнська

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