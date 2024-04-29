У Дніпровському районі металева конструкція мотоблока застрягла в голові чоловіка (ВІДЕО)

Подія сталася 28 квітня у селі Мала Петриківка Дніпровського району. О 17:00 на лінію «101» від працівників екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що металева конструкція мотоблока застрягла в голові чоловіка.
Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Співробітники ДСНС оперативно прибули на місце. За допомогою бензоріза вони зрізали частину керма мотоблока, яка застрягла в оці чоловіка, та перенесли його до автомобіля екстреної медичної допомоги.
Врятованого 72-річного чоловіка з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма з проникаючим пораненням очниці госпіталізували до лікарні.
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