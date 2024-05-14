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У Дніпрі біля Мост-Сіті збили людину

Сьогодні 21:26
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У Дніпрі поблизу Мост-Сіті збили людину.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Мост-Сіті збили людину

У вівторок, 14 травня, поблизу Мост-Сіті збили людину. 

За словами очевидців, це трапилося неподалік зупинки громадського транспорту. 

На відео, яке оприлюднили у тг-каналі ХДніпро видно, що на дорозі лежить людина без тями. Чи живий чоловік – невідомо. Поруч з ним водій тролейбуса та кондуктор. 

На місце викликали “швидку”.

Попередньо, чоловіка міг збити водій Mercedes.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля Мост-Сіті збили людинуУкраїнська

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