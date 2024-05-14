Тухлі та з опаришами: жителька Дніпра поскаржилася на яйця, які вона придбала в АТБ

Жителька Дніпра поскаржилася на яйця, всередині яких розпочало свій розвиток нове життя. За словами Ольги, десяток яєць вона придбала в супермаркеті АТБ, що на проспекті Богдана Хмельницького, 111.
Сьогодні вранці купила яйця в АТБ, який знаходиться по пр. Богдана Хмельницького (12 квартал). Будьте уважні та перевіряйте в магазині, – попередила інших покупців жінка.
На фото, яке оприлюднила жінка видно, що всередині яйце протухло та кишіло опаришами.
Варто зауважити, що до супермаркету зі скаргою жінка не зверталася, а допис оприлюднила, аби попередити інших покупців.
Як пояснила покупчиня, скоріш за все яйце було надбите, і давно стояло на прилавку при кімнатній температурі. Саме тому всередині встигли завестися опариші.
У коментарях містяни порадили жінці звернутися до магазину, аби співробітники звернули увагу на її скаргу та ретельніше перевіряли товари та прибирали з прилавків пошкоджені яйця.
При виборі яєць варто звернути увагу на їх зовнішній вигляд. Якщо вони надбиті чи брудні – краще такі не брати. Також можна побовтати яйце біля вуха, якщо всередині воно сильно бовтається – значить не свіже.
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