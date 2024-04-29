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  • В Днепровском районе металлическая конструкция мотоблока застряла в голове мужчины (ВИДЕО)

В Днепровском районе металлическая конструкция мотоблока застряла в голове мужчины (ВИДЕО)

Сегодня 08:00
просмотров

Мужчину госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Днепровском районе металлическая конструкция мотоблока застряла в голове мужчины (ВИДЕО)

Происшествие произошло 28 апреля в селе Малая Петриковка Днепровского района. В 17:00 на линию «101» от работников экстренной медицинской помощи поступило сообщение о том, что металлическая конструкция мотоблока застряла в голове мужчины.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место. С помощью бензореза они срезали часть руля мотоблока, которая застряла в глазу мужчины, и перенесли его к автомобилю экстренной медицинской помощи.

Новости Днепра про В Днепровском районе металлическая конструкция мотоблока застряла в голове мужчины (ВИДЕО)

Новости Днепра про В Днепровском районе металлическая конструкция мотоблока застряла в голове мужчины (ВИДЕО)

Спасенного 72-летнего мужчину с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма с проникающим ранением глазницы госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Днепровском районе металлическая конструкция мотоблока застряла в голове мужчины (ВИДЕО)

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