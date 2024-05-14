Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі та області зникло світло: коли його можуть повернути

Сьогодні 21:51
просмотров

У Дніпрі та області стався частковий блекаут.

Новости Днепра про У Дніпрі та області зникло світло: коли його можуть повернути

Ввечері 14 травня жителі Дніпра почали скаржитися на зникнення світла. Електрику відімкнули у багатьох районах області.

Пізніше стало відомо, що аварійні відключення сталися майже по всій Україні. Без світла частина споживачів у Київській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській та інших областях. 

В Укренерго повідомили, що з 21:00 до 24:00 вимушені запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.  

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Для населення наразі віялові відключення не вводять. Поки що діють тільки аварійні вимкнення світла, які важко передбачити. 

У тих у кого світло ще є – заряджайте все та не вмикайте потужні електроприлади. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області зникло світло: коли його можуть повернутиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області зникло світло: коли його можуть повернутиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі біля Мост-Сіті збили людину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:26
    У Дніпрі біля Мост-Сіті збили людину

    У Дніпрі поблизу Мост-Сіті збили людину.

    Тухлі та з опаришами: жителька Дніпра поскаржилася на яйця, які вона придбала в АТБ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:56
    Тухлі та з опаришами: жителька Дніпра поскаржилася на яйця, які вона придбала в АТБ

    Вдома на жительку Дніпра, яка придбала десяток яєць в супермаркеті…

    Синоптики розповіли, коли до Дніпра та області повернеться літнє тепло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:12
    Синоптики розповіли, коли до Дніпра та області повернеться літнє тепло

    В Україну йде довгоочікуване потепління.

    Готувала обід на поминки: у Дніпрі через вибух газового балона травмувалася жінка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:29
    Готувала обід на поминки: у Дніпрі через вибух газового балона травмувалася жінка

    У Дніпрі жінка травмувалася під час вибуху газового балона.

    Наверх