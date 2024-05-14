У Дніпрі та області зникло світло: коли його можуть повернути

У Дніпрі та області стався частковий блекаут.

Ввечері 14 травня жителі Дніпра почали скаржитися на зникнення світла. Електрику відімкнули у багатьох районах області.

Пізніше стало відомо, що аварійні відключення сталися майже по всій Україні. Без світла частина споживачів у Київській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській та інших областях.

В Укренерго повідомили, що з 21:00 до 24:00 вимушені запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Для населення наразі віялові відключення не вводять. Поки що діють тільки аварійні вимкнення світла, які важко передбачити.

У тих у кого світло ще є – заряджайте все та не вмикайте потужні електроприлади.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: