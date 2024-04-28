У Дніпрі вистрілили у 17-річну дівчину

У неповнолітню дівчину стріляли з пневматичної зброї.

Так, у суботу, 27 квітня, у Дніпрі на житловому масиві Ломівській біля кафе “Mirvari” сталася стрілянина. Вогонь відкрили в бік неповнолітньої дівчини. На місце події викликали поліцейських. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, між трьома неповнолітніми дівчинами виник конфлікт. І 27 квітня вони домовилися зустрітися біля кафе Mirvari, щоб “розв’язати всі питання”.

Між ними виникла суперечка і одна з дівчин поцілили зі страйкбольної зброї в іншу. Внаслідок інциденту 17-річну потерпілу доставили в лікарню. У неї, попередньо, діагностували забої від кульок в області шиї, попереку та лопатки.

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