Водій тролейбусу з Дніпра та будівельник з Хмельниччини полонили двох росіян

Героїчна боротьба двох Захисників України.

Водій тролейбуса з Дніпра та будівельник з Хмельниччини захищають Україну у складі 128 бригади тероборони.

Руслан служить на передовій вже пів року. Чоловік отримав поранення і вже встиг повернувся до свого підрозділу. Олександр воює у складі бригади вже рік.

Весь їхній бойових шлях пройшов на Донеччинні, де вогонь російської артилерії і мінометів, змінюється бомбардуванням кабами, постійним атаки дронів, які чередуються регулярними атаками російської піхоти, — йдеться у повідомленні 128-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Після однієї з таких атаки Герої взяли у полон двох російських солдатів.

Навалу російської орди зупиняють люди, які вели життя простих людей і ніколи не марили подвигами, ні військовою славою. Вони і зараз мріють повернутися додому і жити звичайним мирним життям. Цю мрію варто захищати, — додали у соцмережах 128 бригади тероборони.

Сьогодні ми писали про те, що у Німеччині вбили двох українців. У злочині підозрюється 57-річний громадянин рф.

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