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  • Ворог двічі за день атакував Нікопольщину: застосовував важку артилерію

Ворог двічі за день атакував Нікопольщину: застосовував важку артилерію

Сьогодні 18:55
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог двічі за день атакував Нікопольщину: застосовував важку артилерію

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Двічі за день противник бив по Нікопольщині. Застосовував важку артилерію. У Нікополі ворожими снарядами понівечено 5 приватних будинків та 3 господарські споруди, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Обстежуються території у Покровській сільській громаді, яка також зазнала атаки.

Загиблих та травмованих внаслідок ворожої атаки немає. 

В інших районах Дніпропетровщини сьогодні було тихо. За день 5 разів по області оголошували повітряну тривогу.

Зранку ми писали про те, що у Дніпрі чоловіка врятували з палаючої квартири.

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Новости Днепра про Ворог двічі за день атакував Нікопольщину: застосовував важку артилеріюУкраїнська

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