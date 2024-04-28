Ворог двічі за день атакував Нікопольщину: застосовував важку артилерію

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Двічі за день противник бив по Нікопольщині. Застосовував важку артилерію. У Нікополі ворожими снарядами понівечено 5 приватних будинків та 3 господарські споруди, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Обстежуються території у Покровській сільській громаді, яка також зазнала атаки.

Загиблих та травмованих внаслідок ворожої атаки немає.

В інших районах Дніпропетровщини сьогодні було тихо. За день 5 разів по області оголошували повітряну тривогу.

Зранку ми писали про те, що у Дніпрі чоловіка врятували з палаючої квартири.

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