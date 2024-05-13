На Дніпропетровщині 19-річний хлопець розбив вікна у школі заради розваги

У Кривому Розі правоохоронці затримали 19-річного хулігана, який заради забави розбивав вікна у місцевому закладі освіти. Хлопець намагався втекти від патрульних та сховався в кущах. Проте його все одно було затримано.
На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для документування даної події та подальшого з’ясування всіх обставин.
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