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  • На Дніпропетровщині 19-річний хлопець розбив вікна у школі заради розваги

На Дніпропетровщині 19-річний хлопець розбив вікна у школі заради розваги

Сьогодні 13:56
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На Дніпропетровщині затримали вандала.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 19-річний хлопець розбив вікна у школі заради розваги

У Кривому Розі правоохоронці затримали 19-річного хулігана, який заради забави розбивав вікна у місцевому закладі освіти. Хлопець намагався втекти від патрульних та сховався в кущах. Проте його все одно було затримано.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для документування даної події та подальшого з’ясування всіх обставин.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 19-річний хлопець розбив вікна у школі заради розвагиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 19-річний хлопець розбив вікна у школі заради розвагиРусский

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