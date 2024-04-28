В Днепре выстрелили в 17-летнюю девушку

В субботу, 27 апреля, в Днепре на жилом массиве Ломовской возле кафе «Mirvari» произошла стрельба. Огонь открыли в сторону несовершеннолетней девушки. На место происшествия вызвали полицейских. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, между тремя несовершеннолетними девушками возник конфликт. И 27 апреля они договорились встретиться у кафе Mirvari, чтобы «решить эти вопросы».
Между ними возник спор и одна из девушек попала из страйкбольного оружия в другую. В результате инцидента 17-летнюю пострадавшую доставили в больницу. У нее предварительно диагностировали ушибы от шариков в области шеи, поясницы и лопатки.
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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