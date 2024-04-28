У Дніпрі чоловік отримав травми під час пожежі

Сьогодні у Дніпрі сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався близько 10-ї ранку на Бульварі Слави Соборного району міста.

До вогнеборців надійшло повідомлення про займання квартири в дев’ятиповерховому житловому будинку.

По прибуттю вогнеборців до місця події встановлено, що в квартирі на третьому поверсі горить майно на площі 1 кв. м, — сказано у дописі рятувальників.

Займання загасили за пів години. Під час пожежі отруєння продуктами горіння отримав чоловік. Він був ушпиталений до лікарні.

Сьогодні ми писали про те, що у Нікополі виникла пожежа після ворожого обстрілу.

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