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У Дніпрі помітили незвичайних ящірок з Червоної книги

Сьогодні 17:35
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У Дніпрі зафіксували присутність рідкісних ящірок.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили незвичайних ящірок з Червоної книги

Новости Днепра про У Дніпрі помітили незвичайних ящірок з Червоної книги

Про це повідомляє Facebook-спільнота “Тваринний світ України”.

Місцеві мешканці зробили фото так званої “Ящірки прудкої”. Це зникаючий вид, який виділяється екзотичним та яскравим забарвленням.

Світлину вчора, 27 квітня, виклала Ольга Чаплинська. Фото було зроблено у Дніпрі.

Авторка стверджує, що на фотографії можна побачити самця та самку. 

Ящірка прудка або Lacerta agilis  — це зникаючий вид, який поширений у Північній Євразії.

Прудка ящірка вважається зникаючим видом і охороняється у багатьох країнах Західної Європи.

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили незвичайних ящірок з Червоної книгиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі помітили незвичайних ящірок з Червоної книгиРусский

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