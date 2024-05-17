Знижено тиск подачі води через відключення світла, повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
У зв’язку з відсутністю електропостачання зупинено ПНС по вул.25-ї Січеславської Бригади, знижено тиск на верхніх поверхах будинків по проспекті Науки, 100-124.
Також у зв’язку з відсутністю електропостачання на ТРП знижено тиск на верхніх поверхах будинків по:
Нормальний тиск незабаром відновлять.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи вимикатимуть у Дніпрі світло 18 травня.
Читайте також:
В Укренерго повідомили, чи будуть вимикати світло у суботу 18…
У соцмережах почали розповсюджувати інформацію про те, що нібито 18…
У Дніпрі чоловік пограбував 75-річного дідуся.
У Дніпрі неповнолітня дівчина вкоротила собі віку.