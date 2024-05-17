У Дніпрі на низці вулиць перебої з водою через знеструмлення - Днепр Инфо
У Дніпрі на низці вулиць перебої з водою через знеструмлення
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Сегодня 21:16

У Дніпрі в одному із районів знижено тиск подачі води через знеструмлення.

Новости Днепра про У Дніпрі на низці вулиць перебої з водою через знеструмлення

Знижено тиск подачі води через відключення світла, повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

У зв’язку з відсутністю електропостачання зупинено ПНС по вул.25-ї Січеславської Бригади, знижено тиск на верхніх поверхах будинків по проспекті Науки, 100-124.

Також у зв’язку з відсутністю електропостачання на ТРП знижено тиск на верхніх поверхах будинків по:

  • вул. Фабрично-Заводська,3,3а,3/5,18;
  • просп. Богдана Хмельницького 34,36,38;
  • вул. Будівельників,12,14,14а,14б.

Нормальний тиск незабаром відновлять.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи вимикатимуть у Дніпрі світло 18 травня. 

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