У Кривому Розі поліція під час обшуку у магазині вилучила нелегальний товар на суму 700 тис гривень

У Кривому Розі поліцейські вилучили велику партію незаконних товарів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Близько 11 тисяч пачок цигарок та понад тисячу пляшок горілчаних та лікеро-коньячних виробів без марок акцизного збору виявили правоохоронці під час обшуку у магазині. Все вилучене направили на експертне дослідження, – сказано у релізі прес-службі поліції.

Обшук було здійснено в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.

Особу правопорушника вже встановлено. Після необхідних експертиз йому буде повідомлено про підозру.

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