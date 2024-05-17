Чи вимикатимуть у Дніпрі та області електроенергію у суботу 18 травня

В Укренерго повідомили, чи будуть вимикати світло у суботу 18 травня.

Цими вихідними в Україні можуть не вимикати світло для побутових споживачів, повідомили в Укренерго.

Компанія ДТЕК, яка постачає світло в Дніпрі та області, теж повідомила, що світло 18 травня вимикати не планують. До опівночі 17 травня ще діятимуть стабілізаційні відключення, але потім електрика буде.

Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго з 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень. Обнадійливі новини. На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані. Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо, – йдеться у повідомленні.

Про зміни обіцяють сповіщати у телеграм-каналі чи інших соцмережах.

Центральна енергетична компанія поки що не уточнювала, чи вимикатимуть світло абонентів.

Нагадаємо, ми повідомляли, де дізнатись графіки відключення світла у Дніпрі. А також

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