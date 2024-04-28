В Днепре заметили необычных ящериц из Красной книги

Об этом сообщает Facebook-сообщество «Животный мир Украины».
Местные жители сделали фото так называемой «Ящерицы прыткой». Это исчезающий вид, выделяющийся экзотической и яркой окраской.
Фотографию вчера, 27 апреля, выложила Ольга Чаплинская. Фото было сделано в Днепре.
Автор утверждает, что на фотографии можно увидеть самца и самку.
Ящерица быстрая или Lacerta agilis — это исчезающий вид, который распространен в Северной Евразии.
Быстрая ящерица считается исчезающим видом и охраняется во многих странах Западной Европы.
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