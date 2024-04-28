С 1 мая водители должны ездить днем ​​с включенными фарами за пределами населенных пунктов

С 1 мая водители должны ездить с включенным ближним светом фар за пределами населенных пунктов всегда, а не по сезону.

Об этом говорится в новой редакции изменений в ПДД.

Ранее правило действовало только в период с 1 октября по 30 апреля, но правительство решило отменить временные ограничения.

Теперь автомобили должны двигаться за пределами населенных пунктов с включенными ходовыми огнями в любое время суток и года.

Если ходовых огней нет, водитель должен включить ближний свет фар.

Требование касается не только автомобилей, но и двухколесного (мопеды, мотоциклы) транспорта.

За нарушение новых ПДД предусмотрен штраф до 510 гривен.

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