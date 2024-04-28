С 1 мая водители должны ездить днем ​​с включенными фарами за пределами населенных пунктов

Об этом говорится в новой редакции изменений в ПДД.
Ранее правило действовало только в период с 1 октября по 30 апреля, но правительство решило отменить временные ограничения.
Теперь автомобили должны двигаться за пределами населенных пунктов с включенными ходовыми огнями в любое время суток и года.
Если ходовых огней нет, водитель должен включить ближний свет фар.
Требование касается не только автомобилей, но и двухколесного (мопеды, мотоциклы) транспорта.
За нарушение новых ПДД предусмотрен штраф до 510 гривен.
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