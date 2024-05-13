Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре расцвело тюльпановое дерево: как выглядит и где можно увидеть (ФОТО)

В Днепре расцвело тюльпановое дерево: как выглядит и где можно увидеть (ФОТО)

Сегодня 15:01
просмотров

В Днепре расцвело экзотическое и уникальное для города тюльпановое дерево.

Родина тюльпанового дерева или Лириодендрона – Северная Америка. В Украине такие растения ростут очень редко, ведь ошибочно считалось, что у нас неподходящие климатические условия. У дерева необычные цветы желтого цвета, напоминающие бутоны тюльпанов. Увидеть его собственными глазами можно на смотровой площадке парка Шевченка и в Ботаническом саду ДНУ.

Фотографиями тюльпанового дерева поделился директор Ботанического сада ДНУ Анатолий Кабар на своей странице в Facebook.

Тюльпановое дерево может достигать 30-35 и даже 50 метров. Цвести оно начинает обычно в мае и длится до середины июня. Поэтому у жителей и гостей Днепра есть уникальная возможность полюбоваться красотой экзотического растения.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Днепре вдвое снизились цены на популярную ягоду.

Новости Днепра про В Днепре расцвело тюльпановое дерево: как выглядит и где можно увидеть (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре расцвело тюльпановое дерево: как выглядит и где можно увидеть (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как раньше выглядел легендарный ресторан в гостинице «Днепропетровск»: как изменился интерьер сейчас (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:44
    Как раньше выглядел легендарный ресторан в гостинице «Днепропетровск»: как изменился интерьер сейчас (ФОТО)

    Гостиница «Днепропетровск» долгое время считалась одним из символов города. Изображение…

    В Днепре трамваи №15 завершат работу раньше
    Новости Днепра
    Сегодня 14:00
    В Днепре трамваи №15 завершат работу раньше

    В Днепре трамваи №15 поедут в ДЕПО раньше.

    Большое переселение: в Днепре популярный рынок сменит адрес
    Новости Днепра
    Сегодня 13:41
    Большое переселение: в Днепре популярный рынок сменит адрес

    На 12 квартале переселят известный рынок.

    Николай Лукашук прокомментировал информацию о наступлении РФ вглубь страны
    Новости Днепра
    Сегодня 13:40
    Николай Лукашук прокомментировал информацию о наступлении РФ вглубь страны

    Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук прокомментировал информацию о наступлении…

    Последние новости

    Как раньше выглядел легендарный ресторан в гостинице «Днепропетровск»: как изменился интерьер сейчас (ФОТО)
    Как раньше выглядел легендарный ресторан в гостинице «Днепропетровск»: как изменился интерьер сейчас (ФОТО)

    Гостиница «Днепропетровск» долгое время считалась одним из символов города. Изображение здание печатались на открытках. На момент открытия в ней было все самое современное: от мебели до техники и мраморных полов и телефонов в номерах. Отдельно выделялся ресторан при гостинице. И…

    Сегодня 14:44
    1
    просмотров
    Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая
    Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая

    В Киеве задержаны молодые люди, которые планировали теракты на 9 мая.

    Сегодня 14:31
    1
    просмотров
    В Днепре трамваи №15 завершат работу раньше
    В Днепре трамваи №15 завершат работу раньше

    В Днепре трамваи №15 поедут в ДЕПО раньше.

    Сегодня 14:00
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине 19-летний парень разбил окна в школе ради развлечения
    На Днепропетровщине 19-летний парень разбил окна в школе ради развлечения

    В Днепропетровской области задержали вандала.

    Сегодня 13:56
    5
    просмотров
    Большое переселение: в Днепре популярный рынок сменит адрес
    Большое переселение: в Днепре популярный рынок сменит адрес

    На 12 квартале переселят известный рынок.

    Сегодня 13:41
    16
    просмотров
    Николай Лукашук прокомментировал информацию о наступлении РФ вглубь страны
    Николай Лукашук прокомментировал информацию о наступлении РФ вглубь страны

    Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук прокомментировал информацию о наступлении россиян вглубь страны, если они выйдут на границы Донецкой области.

    Сегодня 13:40
    11
    просмотров
    В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника
    В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

    Сезон клубники уже начался.

    Сегодня 13:00
    3
    просмотров
    Снесли павильоны и «переселили» продавцов: как выглядит овощной рынок на ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)
    Снесли павильоны и «переселили» продавцов: как выглядит овощной рынок на ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

    Рынок на жилмассиве Тополь продолжает меняться. Сначала большую территорию существенно сократило строительство ресторана быстрого питания, позже стало известно, что базар ждет реконструкция и часть павильонов была снесена, на их месте появился котлован, но строительство замерло на несколько лет. Теперь там…

    Сегодня 12:55
    7
    просмотров
    В Днепре не поделили дорогу трамвай и грузовик (видео)
    В Днепре не поделили дорогу трамвай и грузовик (видео)

    В Днепре на улице Гомельской произошло ДТП с участием трамвая и грузовика.

    Сегодня 12:54
    9
    просмотров
    Абитуриентов могут не зачислить в университет без документов с «военкомата»: что нужно знать
    Абитуриентов могут не зачислить в университет без документов с «военкомата»: что нужно знать

    Абитуриентов могут не принять в университет со старым военным билетом.

    Сегодня 12:16
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх