В Днепре расцвело тюльпановое дерево: как выглядит и где можно увидеть (ФОТО)

В Днепре расцвело экзотическое и уникальное для города тюльпановое дерево.

Родина тюльпанового дерева или Лириодендрона – Северная Америка. В Украине такие растения ростут очень редко, ведь ошибочно считалось, что у нас неподходящие климатические условия. У дерева необычные цветы желтого цвета, напоминающие бутоны тюльпанов. Увидеть его собственными глазами можно на смотровой площадке парка Шевченка и в Ботаническом саду ДНУ.

Фотографиями тюльпанового дерева поделился директор Ботанического сада ДНУ Анатолий Кабар на своей странице в Facebook.

Тюльпановое дерево может достигать 30-35 и даже 50 метров. Цвести оно начинает обычно в мае и длится до середины июня. Поэтому у жителей и гостей Днепра есть уникальная возможность полюбоваться красотой экзотического растения.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Днепре вдвое снизились цены на популярную ягоду.

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