В Днепре мужчина получил травмы во время пожара

Сегодня в Днепре произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 10 утра на Бульваре Славы Соборного района города.

К пожарным поступило сообщение о возгорании квартиры в девятиэтажном жилом доме.

По прибытию пожарных к месту происшествия установлено, что в квартире на третьем этаже горит имущество на площади 1 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.

Возгорание погасили через полчаса. При пожаре отравления продуктами горения получил мужчина. Он был госпитализирован в больницу.

Сегодня мы писали о том, что в Никополе возник пожар после вражеских обстрелов.

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