В Днепре мужчина получил травмы во время пожара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел около 10 утра на Бульваре Славы Соборного района города.
К пожарным поступило сообщение о возгорании квартиры в девятиэтажном жилом доме.
По прибытию пожарных к месту происшествия установлено, что в квартире на третьем этаже горит имущество на площади 1 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.
Возгорание погасили через полчаса. При пожаре отравления продуктами горения получил мужчина. Он был госпитализирован в больницу.
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