Большое переселение: в Днепре популярный рынок сменит адрес

На 12 квартале переселят известный рынок.

Речь идет о рынке «Саланг», который находится на улице Инженерной. О переселении базара сообщила местная жительница Татьяна Суворова.

Рынок поменяет адрес из-за будущей реконструкции улицы Инженерной. Еще до войны здесь запланировали большие изменения, но пока процесс поставили «на паузу». Возобновили только работы по утеплению 10 домов по этой улице и проспекту Богдана Хмельницкого. Деньги на это еще до полномасштабного вторжения предоставили по программе энергоэффективности, финансируемой Европейским Союзом через Европейский банк реконструкции и развития.

«Саланг» переедет на площадь Рынок возле памятника Кротову в районе ЛЭПа. На этом участке есть компактная зона, где разместят торговые точки. Местные надеются, что удастся сохранить также ассортимент товаров.

Реконструкция улицы Инженерной достаточно амбициозный проект, но к его воплощению, скорее всего, вернутся уже после завершения войны. В будущем планируют осовременить улицу, создать красивую зону отдыха, которой так не хватает на 12 квартале.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядит овощной рынок на ж/м Тополь в Днепре.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: