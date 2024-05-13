Большое переселение: в Днепре популярный рынок сменит адрес

Речь идет о рынке «Саланг», который находится на улице Инженерной. О переселении базара сообщила местная жительница Татьяна Суворова.
Рынок поменяет адрес из-за будущей реконструкции улицы Инженерной. Еще до войны здесь запланировали большие изменения, но пока процесс поставили «на паузу». Возобновили только работы по утеплению 10 домов по этой улице и проспекту Богдана Хмельницкого. Деньги на это еще до полномасштабного вторжения предоставили по программе энергоэффективности, финансируемой Европейским Союзом через Европейский банк реконструкции и развития.
«Саланг» переедет на площадь Рынок возле памятника Кротову в районе ЛЭПа. На этом участке есть компактная зона, где разместят торговые точки. Местные надеются, что удастся сохранить также ассортимент товаров.
Реконструкция улицы Инженерной достаточно амбициозный проект, но к его воплощению, скорее всего, вернутся уже после завершения войны. В будущем планируют осовременить улицу, создать красивую зону отдыха, которой так не хватает на 12 квартале.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядит овощной рынок на ж/м Тополь в Днепре.
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