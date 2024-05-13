В Днепре не поделили дорогу трамвай и грузовик (видео)

Грузовик не поделил дорогу с 15 трамваем и задел его. На общественном транспорте заметны царапины, а у фуры повреждено колесо.
Видео опубликовал телеграмм-канал «ХДніпро». На нем видно, что ДТП произошло на перекрестке.
Также в салоне трамвая на момент аварии находились пассажиры. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Планируйте свое время с учетом данной информации.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре возле заезда на Новый мост произошло ДТП с мотоциклистом.Гончар Вірсавія
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