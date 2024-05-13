В Днепре трамваи №15 завершат работу раньше

13 мая трамваи №15 закончат свою работу раньше, сообщили в департаменте транспорта ДМР.
Последние отправления от конечных остановок:
— от Железнодорожного вокзала в 21:26;
– от ул. Криворожская в 21:57.
Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Ивана Мазепы в районе ул. Киевской.
Напомним, ранее в Днепре из-за необходимости ограничить потребление электричества сократили количество трамваев и троллейбусов на маршрутах.
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