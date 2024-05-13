Снесли павильоны и «переселили» продавцов: как выглядит овощной рынок на ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит рынок на жилмассиве Тополь.
Практически сразу после основания жилмассива Тополь в Днепре тут появился рынок. Находился он у местного «Универсама». Место оказалось очень удобным для жителей. Сначала тут продавали овощи, мясо и молоко. Со временем к ним добавились вещи, канцтовары, в середине 1990-х годов появились круглосуточные ларьки.
За все годы своей работы овощной рынок несколько раз «мигрировал». Сначала он был практически у самого Запорожского шоссе, потом переместился вниз, аж за торговый центр. Некоторое время на жилмассиве функционировало два овощных рынка. «Верхний», у шоссе, и «нижний» за ТЦ «Терра». Но со временем остался только «нижний». «Переехать» от шоссе «верхний» был вынужден потому что там построили ресторан быстрого питания и ТЦ «Эпицентр».
Несколько лет назад стало известно, что и «нижний» рынок на Тополе ждет реконструкция. Работы начались в 2021 году, тогда снесли несколько павильонов, где торговали косметикой и одеждой, а продавцов «переселили» в другое здание.
Последние два года на территории практически ничего не происходило, и вот, началось строительство. Сначала на «нижнем» рынке снесли крытые павильоны, где когда-то продавали одежду, но вот уже несколько лет они стояли пустыми. А пару недель назад с привычного места «выселили» продавцов овощей и фруктов и «переместили» их на то место, где снесли пустующие павильоны для одежды. На месте павильонов поставили столы.
Территорию, где был овощной рынок, оградили забором. Узнать, что там происходит – невозможно. Для удобства покупателей на заборе написали, где теперь можно купить овощи и фрукты с зеленью.
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