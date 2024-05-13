Николай Лукашук прокомментировал информацию о наступлении РФ вглубь страны

Недавно в сети распространялось интервью полковника, командира 92-й бригады Павла Федосенко, в котором он допустил захват РФ Часового Яра и возможный выход оккупантов на границы Донецкой области. Если это произойдет, существует угроза Днепру, Кривому Рогу и другим городам.
По словам Николая Лукашука, доверять нужно только военно-политическому руководству государства. А подобные заявления несут большие риски и сеют панику среди жителей государства.
Об этом глава ДОР Николай Лукашук сообщил в своем телеграмм-канале.
“По моему личному мнению, подобные заявления может делать исключительно военно-политическое руководство государства, которое владеет полными данными о ходе боевых действий. Различные предположения о возможном захвате россиянами тех или иных населенных пунктов и дальнейшем развитии событий несут большие риски. Информация – тоже оружие. И она может облегчить врагу работу, распространить панику среди людей, среди наших предпринимателей (то есть последствия для экономики государства)”, — написал Николай Лукашук.
Он также добавил, что к распространению любой информации следует относиться серьезно и верить в Вооруженные силы. Ведь военные обороняют каждый сантиметр нашей страны ценой своей жизни.
“Ситуация на фронте очень тяжелая, все это понимают. Наши военные стоят горой каждый сантиметр земли и проливают за нее свою кровь. Десять лет войны, третий год – полномасштабки. Обратите внимание: а бои идут в 20 км от оккупированного россиянами Донецка. А будет больше оружия от партнеров – будет больше успехов наших защитников на фронте и меньше инициативы у российских окупантов. И бои будут уже за увольнение Донецка. А пока относитесь к распространению какой-либо информации максимально серьезно и верьте в наши Силы Обороны Украины”, – отметил Николай Лукашук.
Напомним, ранее мы также сообщали, что в Днепре жильцы дома на площади Вокзальной будут получать матпомощь на аренду жилья.Гончар Вірсавія
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