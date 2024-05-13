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  • В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

Сегодня 13:00
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Сезон клубники уже начался.

Новости Днепра про В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

В Днепре уже началась массовая продажа клубники.

Несколько недель назад эта ягода появилась на прилавках супермаркетов по «сумасшедшим» ценам — более 250 гривен за килограмм. Впрочем, на прошлой неделе на рынки привезли первую украинскую клубнику, а цены на нее резко снизились — до 80-150 гривен.

Сообщалось, что на «Озерке» можно найти клубнику за 60 гривен/килограмм. Много ягоды также на уличных рынках. В частности, на точках с фруктами по улице Независимости (эксТитовая) и улице Новокрымской цены стартуют от 90 гривен.

Новости Днепра про В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

Никопольская клубника, которая пользуется спросом среди покупателей, несколько дороже. Килограмм ягод обойдется в 110–130 грн.

Новости Днепра про В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

Самая дорогая клубника, которая нам встретилась на уличных рынках, стоит 130 грн./килограмм.

Новости Днепра про В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

Цены на клубнику в супермаркетах Днепра

В супермакетах клубника дороже.

В частности, в Сильпо за 100 грамм клубники просят 13,40 грн, то есть килограмм – почти 140 грн. Есть фасованная ягода по 250 граммов в «судочке». Ее цена 80 гривен, таким образом килограмм — 320 грн.

Новости Днепра про В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

В Варусе 100 грамм клубники стоят 18 гривен, то есть килограмм обойдется в 180 грн.

Новости Днепра про В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

Есть и уценка за 90 гривен килограмм, но и качество такой клубники соответствующее.

Новости Днепра про В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

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Новости Днепра про В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубникаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубникаРусский

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