В Днепре вдвое упали цены на популярную ягоду: сколько стоит ранняя украинская клубника

В Днепре уже началась массовая продажа клубники.
Несколько недель назад эта ягода появилась на прилавках супермаркетов по «сумасшедшим» ценам — более 250 гривен за килограмм. Впрочем, на прошлой неделе на рынки привезли первую украинскую клубнику, а цены на нее резко снизились — до 80-150 гривен.
Сообщалось, что на «Озерке» можно найти клубнику за 60 гривен/килограмм. Много ягоды также на уличных рынках. В частности, на точках с фруктами по улице Независимости (эксТитовая) и улице Новокрымской цены стартуют от 90 гривен.
Никопольская клубника, которая пользуется спросом среди покупателей, несколько дороже. Килограмм ягод обойдется в 110–130 грн.
Самая дорогая клубника, которая нам встретилась на уличных рынках, стоит 130 грн./килограмм.
В супермакетах клубника дороже.
В частности, в Сильпо за 100 грамм клубники просят 13,40 грн, то есть килограмм – почти 140 грн. Есть фасованная ягода по 250 граммов в «судочке». Ее цена 80 гривен, таким образом килограмм — 320 грн.
В Варусе 100 грамм клубники стоят 18 гривен, то есть килограмм обойдется в 180 грн.
Есть и уценка за 90 гривен килограмм, но и качество такой клубники соответствующее.
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