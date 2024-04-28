Водитель троллейбуса из Днепра и строитель из Хмельницкой области пленили двух россиян

Водитель троллейбуса из Днепра и строитель из Хмельниччины защищают Украину в составе 128 бригады терробороны.
Руслан служит на передовой уже полгода. Муж получил ранения и уже успел вернуться в свое подразделение. Александр воюет в составе бригады уже год.
Весь их боевой путь прошел на Донетчине, где огонь российской артиллерии и минометов, сменяется бомбардировкой кабами, постоянным атакам дронов, чередующихся регулярными атаками российской пехоты, — говорится в сообщении 128-й отдельной бригады Сил терробороны.
После одной из таких атак Герои взяли в плен двух русских солдат.
Нашествие русской орды останавливают люди, которые вели жизнь простых людей и никогда не грезили подвигами, ни военной славой. Они и сейчас мечтают вернуться домой и жить обычной мирной жизнью. Эту мечту стоит защищать, — добавили в соцсетях 128 бригады терробороны.
Сегодня мы писали о том, что в Германии убили двух украинцев. В преступлении подозревается 57-летний гражданин России.
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