Турист с Днепра сорвался с обледеневшего склона Говерлы

Спасатели помогли туристу, оборвавшемуся с обледенелой горы.
В эти выходные чрезвычайники Ивано-Франковского управления ГСЧС дважды оказывали помощь туристам в Карпатах. В субботу ночью, 11 мая, к спасателям обратился житель Днепра.
Мужчина оборвался с обледенелого участка горы Говерла на зеленом маршруте. Пришедшие на помощь спасатели с помощью спецснаряжения подняли бедолагу и сопроводили к подножию.
В медицинской помощи мужчина не нуждался.
В настоящее время значительная часть зеленого маршрута горы Говерла покрыта льдом. Спасатели отмечают, что преодолеть обледеневшие участки без специального оборудования и снаряжения невозможно. Туристов просят воздержаться от походов по данному маршруту, чтобы избежать травм.
Напомним, недавно турист из Днепра травмировал ногу во время спуска с Говерлы.
Читайте также:
Автор:
В Днепре части потребителям АНД района выключат водоснабжение на двое…
В Днепре расцвело экзотическое и уникальное для города тюльпановое дерево.
Гостиница «Днепропетровск» долгое время считалась одним из символов города. Изображение…
В Днепре трамваи №15 поедут в ДЕПО раньше.
В Днепре части потребителям АНД района выключат водоснабжение на двое суток.
В Днепре расцвело экзотическое и уникальное для города тюльпановое дерево.
Гостиница «Днепропетровск» долгое время считалась одним из символов города. Изображение здание печатались на открытках. На момент открытия в ней было все самое современное: от мебели до техники и мраморных полов и телефонов в номерах. Отдельно выделялся ресторан при гостинице. И…
В Киеве задержаны молодые люди, которые планировали теракты на 9 мая.
В Днепре трамваи №15 поедут в ДЕПО раньше.
В Днепропетровской области задержали вандала.
На 12 квартале переселят известный рынок.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук прокомментировал информацию о наступлении россиян вглубь страны, если они выйдут на границы Донецкой области.
Сезон клубники уже начался.
Рынок на жилмассиве Тополь продолжает меняться. Сначала большую территорию существенно сократило строительство ресторана быстрого питания, позже стало известно, что базар ждет реконструкция и часть павильонов была снесена, на их месте появился котлован, но строительство замерло на несколько лет. Теперь там…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!