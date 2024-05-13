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Турист с Днепра сорвался с обледеневшего склона Говерлы

Сегодня 15:24
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Днепрянин скатился по обледеневшему склону горы Говерла.

Новости Днепра про Турист с Днепра сорвался с обледеневшего склона Говерлы

Спасатели помогли туристу, оборвавшемуся с обледенелой горы.

В эти выходные чрезвычайники Ивано-Франковского управления ГСЧС дважды оказывали помощь туристам в Карпатах. В субботу ночью, 11 мая, к спасателям обратился житель Днепра.

Мужчина оборвался с обледенелого участка горы Говерла на зеленом маршруте. Пришедшие на помощь спасатели с помощью спецснаряжения подняли бедолагу и сопроводили к подножию.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

В настоящее время значительная часть зеленого маршрута горы Говерла покрыта льдом. Спасатели отмечают, что преодолеть обледеневшие участки без специального оборудования и снаряжения невозможно. Туристов просят воздержаться от походов по данному маршруту, чтобы избежать травм.

Напомним, недавно турист из Днепра травмировал ногу во время спуска с Говерлы.

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