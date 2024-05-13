В одном из районов Днепра не будет воды двое суток

«Руководство КП «Днепропроводоканал» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует потребителям левобережной части города Днепр создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно — восстановительных работ», — написали в КП «Днепропроводоканал».

Водоснабжение будет возобновлено в 10:00 17 мая. Руководство КП «Днепропроводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Также без водоснабжения останется парк культуры и отдыха «Сагайдак».

Водоснабжение будет ограничено с 01:00 14 мая до 23:00 16 мая. Это связано с аварийно-восстановлительными работами на водопроводе Д=1000мм по проспекту Мануйловский.

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