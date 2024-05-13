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В одном из районов Днепра не будет воды двое суток

Сегодня 15:58
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В Днепре части потребителям АНД района выключат водоснабжение на двое суток.

Водоснабжение будет ограничено с 01:00 14 мая до 23:00 16 мая. Это связано с аварийно-восстановлительными работами на водопроводе Д=1000мм по проспекту Мануйловский.

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал».

Так, запастись водой просят жителей таких улиц:

  • улица Сагайдак;
  • улица Обуховская;
  • переулок Озерный;
  • улица Черновицкая;
  • улица Григория Кочура;
  • улица Обуховская;
  • улица Медовская;
  • улица Сарматская;
  • переулок Озерный.

Также без водоснабжения останется парк культуры и отдыха «Сагайдак».

Предприятие «Днепропроводоканал» организует подвоз технической воды на пересечении улицы Обуховской и переулке Озерный.

Водоснабжение будет возобновлено в 10:00 17 мая. Руководство КП «Днепропроводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

«Руководство КП «Днепропроводоканал» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует потребителям левобережной части города Днепр создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно — восстановительных работ», — написали в КП «Днепропроводоканал».

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