В Днепре 6-летняя девочка каталась на самокате по проезжей части

В Соборном районе Днепра патрульные заметили ребенка, который катался на самокате по проезжей части. К счастью, в тот момент машин рядом не было. Инспекторы забрали 6-летнюю девочку, которая была без родителей, с дороги.

Объяснить, где ее мама и папа и где проживает, девочка, не смогла. Правоохранители вместе с ребенком обследовали близлежащую территорию и обнаружили на детской площадке родителей малышки.

Мама с папой уже искали свою дочь. Как объяснили родители, они отвернулись на минутку, когда ребенок играл на площадке, а затем заметили, что дочери нигде нет.

Инспекторы провели с родителями профилактическую беседу и сообщили об указанном факте ювенальной превенции.