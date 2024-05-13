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В Днепре 6-летняя девочка каталась на самокате по проезжей части

Сегодня 15:44
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Ребенка заметили патрульные.

Новости Днепра про В Днепре 6-летняя девочка каталась на самокате по проезжей части

В Соборном районе Днепра патрульные заметили ребенка, который катался на самокате по проезжей части. К счастью, в тот момент машин рядом не было. Инспекторы забрали 6-летнюю девочку, которая была без родителей, с дороги.

Объяснить, где ее мама и папа и где проживает, девочка, не смогла. Правоохранители вместе с ребенком обследовали близлежащую территорию и обнаружили на детской площадке родителей малышки.

Мама с папой уже искали свою дочь. Как объяснили родители, они отвернулись на минутку, когда ребенок играл на площадке, а затем заметили, что дочери нигде нет.

Инспекторы провели с родителями профилактическую беседу и сообщили об указанном факте ювенальной превенции.

Друзья следите за детьми, даже если они находятся на детских площадках, не позволяйте, чтобы ребенок внезапно выходил на проезжую часть или играл рядом с дорогой. Это небезопасно! Берегите самых дорогих, – говорится в сообщении.

Напомним, 5-летняя девочка попала в больницу Днепра, потому что упала с крыши во время игры в прятки

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