У Німеччині вбили двох українців: підозрюваний — громадянин рф

Вбивство сталось у місті Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварії.
На території торговельного центру в Мурнау було виявлено двох чоловіків з колото-різаними пораненнями. 36-річний чоловік від тяжких травм помер на місці, другий постраждалий (23 роки) помер у найближчій лікарні того ж вечора, — йдеться у повідомленні Головного управління поліції Південної Верхньої Баварії.
Постраждалі — громадяни України. Обидва мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.
Тим же вечором поліція затримала підозрюваного у важкому злочині. Ним виявився 57-річний громадянин рф.
Прокуратура просить взяти підозрюваного під варту.
Поліція розшукує свідків вбивства та просить допомогти у встановленні деталей справи.
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