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У Німеччині вбили двох українців: підозрюваний — громадянин рф

Сьогодні 10:15
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У Німеччині вчора ввечері вбили двох українців.

Новости Днепра про У Німеччині вбили двох українців: підозрюваний — громадянин рф

Вбивство сталось у місті Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварії.

На території торговельного центру в Мурнау було виявлено двох чоловіків з колото-різаними пораненнями. 36-річний чоловік від тяжких травм помер на місці, другий постраждалий (23 роки) помер у найближчій лікарні того ж вечора, — йдеться у повідомленні Головного управління поліції Південної Верхньої Баварії.

Постраждалі — громадяни України. Обидва мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.

Тим же вечором поліція затримала підозрюваного у важкому злочині. Ним виявився 57-річний громадянин рф.

Прокуратура просить взяти підозрюваного під варту.

Поліція розшукує свідків вбивства та просить допомогти у встановленні деталей справи.

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Новости Днепра про У Німеччині вбили двох українців: підозрюваний — громадянин рфУкраїнська Новости Днепра про У Німеччині вбили двох українців: підозрюваний — громадянин рфРусский

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