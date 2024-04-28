У Німеччині вбили двох українців: підозрюваний — громадянин рф

У Німеччині вчора ввечері вбили двох українців.

Вбивство сталось у місті Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварії.

На території торговельного центру в Мурнау було виявлено двох чоловіків з колото-різаними пораненнями. 36-річний чоловік від тяжких травм помер на місці, другий постраждалий (23 роки) помер у найближчій лікарні того ж вечора, — йдеться у повідомленні Головного управління поліції Південної Верхньої Баварії.