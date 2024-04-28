В Кривом Роге полиция во время обыска в магазине изъяла нелегальный товар на сумму 700 тыс. гривен

В Кривом Роге полицейские изъяли крупную партию незаконных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Около 11 тысяч пачек сигарет и более тысячи бутылок водочных и ликероконьячных изделий без марок акцизного сбора обнаружили правоохранители во время обыска в магазине. Все изъятое направили на экспертное исследование, — говорится в релизе пресс-службе полиции.

Обыск был произведен в рамках уголовного производства, открытого по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УКУ.

Личность правонарушителя уже установлена. После необходимых экспертиз ему будет поставлено в известность о подозрении.

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