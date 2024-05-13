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  • Выстрелил из ружья в соседа: в Днепре 17-летнего юношу подозревают в покушении на убийство

Выстрелил из ружья в соседа: в Днепре 17-летнего юношу подозревают в покушении на убийство

Сегодня 16:38
просмотров

В Днепре юноша выстрелил в своего соседа из ружья.

Новости Днепра про Выстрелил из ружья в соседа: в Днепре 17-летнего юношу подозревают в покушении на убийство

В эту субботу на улице Владимира Ивасюка 17-летний юноша выстрелил в 39-летнего мужчину.

Между соседями по дому разгорелся конфликт, во время которого подросток взял в руки пневматическую винтовку и выстрелил из нее в сторону оппонента.

Как рассказали в полиции, сообщение о стрельбе поступило 11 мая. До приезда стражей порядка медики забрали раненого мужчину в больницу. Полицейские задержали нападающего и изъяли ружье, из которого тот стрелял.

Стрелявшему в своего соседа юноше объявили о подозрении в покушении на убийство. Если его вину докажут, то молодой человек может провести за решеткой до 15 лет.

Новости Днепра про Выстрелил из ружья в соседа: в Днепре 17-летнего юношу подозревают в покушении на убийство

В данный момент следствие продолжается.

Напомним, в Днепре женщина 9 дней прятала в подвале тело мужчины, которого зарезала ножом.

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Новости Днепра про Выстрелил из ружья в соседа: в Днепре 17-летнего юношу подозревают в покушении на убийствоУкраїнська Новости Днепра про Выстрелил из ружья в соседа: в Днепре 17-летнего юношу подозревают в покушении на убийствоРусский

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