На Днепропетровщине 19-летний парень разбил окна в школе ради развлечения

В Днепропетровской области задержали вандала.

В Кривом Роге правоохранители задержали 19-летнего хулигана, который ради забавы разбивал окна в местном учебном заведении. Парень пытался убежать от патрульных и скрылся в кустах. Однако он все равно был задержан.

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу для документирования данного события и последующего выяснения всех обстоятельств.

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