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  • Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая

Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая

Сегодня 14:31
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В Киеве задержаны молодые люди, которые планировали теракты на 9 мая.

Новости Днепра про Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая

Контрразведка СБУ предотвратила четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая 2024 года.

В столице задержаны агенты российского ГРУ, которым приказали установить взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе. Подобные теракты должны были пройти также во Львове.

Об этом информируют в пресс-службе СБУ и Офисе Генпрокурора.

Самодельные взрывные устройства замаскировали в упаковки из-под чая. Внутрь положили таймер, детонатор и пластическую взрывчатку с зажигательной смесью, которая должна повлечь за собой масштабные пожары. Оставили опасные товары в отделах, где есть воспламеняющиеся вещества, чтобы скрыть следы, и списать все на несчастный случай.

Взрывчатку должны были взорвать в пиковые часы, когда в гипермаркете будет больше посетителей.

Новости Днепра про Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая

Еще один теракт должен был произойти возле популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в запаркованный рядом автомобиль.

Новости Днепра про Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая

Российское ГРУ стремилось дестабилизировать ситуацию в Украине, а также показать, что здесь есть подполье, которое стремится к приходу «русского мира».

Куратором терактов РФ был сотрудник игры Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154.

Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой сети в московской области, — рассказывают в СБУ.

За ним следили давно. Сизов также планировал диверсию на Львовщине в феврале 2024 года, но тогда СБУ предотвратила теракт.

Сейчас ищут остальных причастных к планированию взрывов.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями, в частности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена); ст. 113 (диверсия); ст. 258 (террористический акт). Им грозит пожизненное заключение.

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Новости Днепра про Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 маяУкраїнська Новости Днепра про Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 маяРусский

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