Как раньше выглядел легендарный ресторан в гостинице «Днепропетровск»: как изменился интерьер сейчас (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел ресторан в гостинице и узнали, как он выглядит сейчас.
Гостиницу «Днепропетровск» открыли в конце 1968 года. Отель построили на новой набережной, на тот момент он стал первой самой современной гостиницей в Днепре. Ресторан сразу стал одним из самых популярных в Днепре. Поужинать, пообедать или отметить праздник тут могли не только постояльцы, но и обычные горожане.
«В конце 1970-х и до средины 1980-х в ресторан так просто вечером было не попасть. Обязательно нужно было заказывать столик. Он был очень популярный и все места вечером всегда были заняты», — вспоминает жительница Днепра Татьяна Матвиенко.
Но утром и в обед места были.
«Когда перешел в 5 класс летом каждый день ходил с друзьями на рыбалку на набережную. Когда шли домой, в дни когда мы были по-детски богаты, то заходили туда в кафе или бар или ресторан, не помню. Помню кресла с кожзама, блинчики и кофе, которое мы там заказывали», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Андрей Андреев.
Ресторан и гостиница работают до сих пор. Интерьер зала заметно изменился.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», официальный сайт гостиницы
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