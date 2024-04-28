На війні загинув 28-річний снайпер Олександр Хлєстков з Дніпропетровської області

На війні загинув 28-річний Герой з Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Інформаційний портал Жовтоводської міської ради у Facebook.

11 квітня під час виконання бойового завдання у Куп’янському районі Харківської області загинув старший солдат, наш земляк Олександр Хлєстков. Він народився 16 грудня 1995 року у Жовтих Водах. Закінчив СШ № 8, у 2014 році – Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти. Здобув професію столяра. Працював на ПрАТ «Гарант Метиз Інвест», – йдеться у дописі міськради.

Чоловік став на захист Батьківщини у 2015 році, уклавши контракт із ЗСУ. Був призваний за мобілізацією 28 лютого 2022 року.

Згодом чоловік звільнився, але у 2024 році знову повернувся на передову, попре наявності відстрочки від служби.

Життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу Табаївки, що на Харківщині.

У Захисника вдома залишилися батьки Ольга Вікторівна та Олександр Олександрович, дружина Валентина та троє дітей: Міла, Роман і Ярослава.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, побратимам та близьким Захисника України.

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