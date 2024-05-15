У Дніпрі на пожежі загинув чоловік та ще один отримав травми

15 травня о 03:57 на лінію «101» повідомили про загорання квартири в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Космонавтів Самарського району.
Рятувальники прибули на місце та встановили, що в квартирі на шостому поверсі горить майно на площі 20 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини врятували чоловіка з балкону палаючої квартири. Його госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом термічні опіки ІІ ступеню верхніх та нижніх кінцівок.
Також на місці пожежі виявлено тіло чоловіка.
О 05:42 полум’я ліквідували. До ліквідації загорання залучили 19 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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