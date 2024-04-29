В Днепре на Степана Бандеры столкнулись маршрутка и автомобиль: движение затруднено

В Днепре из-за ДТП затруднено движение по улице Степана Бандеры (экс-Шмидта).

Об этом сообщает Ситуационный центр Днепра.

Наблюдается усложнение дорожного движения по ул. Степана Бандеры, у перекрестка с просп. Леси Украинки, в сторону ул. Владимира Антоновича из-за ДТП.

На фото с камер видеонаблюдения видно, что столкнулись маршрутка и автомобиль. Предварительно – без пострадавших.

Планируйте свое время с учетом данной информации.

Напомним, ранее мы сообщали, как в Днепре 29 апреля работает общественный транспорт.

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