В Днепре на Степана Бандеры столкнулись маршрутка и автомобиль: движение затруднено

Об этом сообщает Ситуационный центр Днепра.
Наблюдается усложнение дорожного движения по ул. Степана Бандеры, у перекрестка с просп. Леси Украинки, в сторону ул. Владимира Антоновича из-за ДТП.
На фото с камер видеонаблюдения видно, что столкнулись маршрутка и автомобиль. Предварительно – без пострадавших.
Планируйте свое время с учетом данной информации.
Напомним, ранее мы сообщали, как в Днепре 29 апреля работает общественный транспорт.
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