Змін багато: як у Дніпрі 29 квітня працює громадський транспорт
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Сьогодні, 29 квітня, у Дніпрі є дуже багато змін у роботі громадського транспорту.
Так, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на трамвайних коліях на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Андрія Фабра діятимуть зміни:
тролейбуси №1, «А» працюватимуть за оперативними розкладами і здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської; тролейбуси №4 призупинять свою роботу; тролейбуси №5 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя просп. Олександра Поля та просп. Лесі Українки; автобуси №113 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської; з 8:00 до 17:00 трамваї №5 курсуватимуть від ж/м Західний через Залізничний вокзал – Центральний ринок до просп. Лесі Українки; з 8:00 до 17:00 трамваї №12 курсуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського.
Крім того, 29 квітня з технічних причин по тролейбусному маршруту №6 відміняються рейси з часом відправлення:
від Історичного музею о 9:44, 15:29, 17:19. від ж/м Придніпровський о 14:41, 16:31, 18:23, 18:50.
Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
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