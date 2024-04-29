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Змін багато: як у Дніпрі 29 квітня працює громадський транспорт

Сьогодні 09:08
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Новости Днепра про Змін багато: як у Дніпрі 29 квітня працює громадський транспорт

Сьогодні, 29 квітня, у Дніпрі є дуже багато змін у роботі громадського транспорту.

Так, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на трамвайних коліях на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Андрія Фабра діятимуть зміни:

  • тролейбуси №1, «А» працюватимуть за оперативними розкладами і здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської;
  • тролейбуси №4 призупинять свою роботу;
  • тролейбуси №5 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя просп. Олександра Поля та просп. Лесі Українки;
  • автобуси №113 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської;
  • з 8:00 до 17:00 трамваї №5 курсуватимуть від ж/м Західний через Залізничний вокзал – Центральний ринок до просп. Лесі Українки;
  • з 8:00 до 17:00 трамваї №12 курсуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського.

Крім того, 29 квітня з технічних причин по тролейбусному маршруту №6 відміняються рейси з часом відправлення:

  • від Історичного музею о 9:44, 15:29, 17:19.
  • від ж/м Придніпровський о 14:41, 16:31, 18:23, 18:50.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло до 17:00: усі адреси.

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