Змін багато: як у Дніпрі 29 квітня працює громадський транспорт

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Сьогодні, 29 квітня, у Дніпрі є дуже багато змін у роботі громадського транспорту.

Так, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на трамвайних коліях на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Андрія Фабра діятимуть зміни:

тролейбуси №1, «А» працюватимуть за оперативними розкладами і здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської;

працюватимуть за оперативними розкладами і здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської; тролейбуси №4 призупинять свою роботу;

призупинять свою роботу; тролейбуси №5 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя просп. Олександра Поля та просп. Лесі Українки;

здійснюватимуть об’їзд через перехрестя просп. Олександра Поля та просп. Лесі Українки; автобуси №113 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської;

здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської; з 8:00 до 17:00 трамваї №5 курсуватимуть від ж/м Західний через Залізничний вокзал – Центральний ринок до просп. Лесі Українки;

курсуватимуть від ж/м Західний через Залізничний вокзал – Центральний ринок до просп. Лесі Українки; з 8:00 до 17:00 трамваї №12 курсуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського.

Крім того, 29 квітня з технічних причин по тролейбусному маршруту №6 відміняються рейси з часом відправлення:

від Історичного музею о 9:44, 15:29, 17:19.

від ж/м Придніпровський о 14:41, 16:31, 18:23, 18:50.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло до 17:00: усі адреси.

Читайте також:

Українська

Автор: