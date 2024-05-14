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Синоптики розповіли, коли до Дніпра та області повернеться літнє тепло

Сьогодні 20:12
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В Україну йде довгоочікуване потепління.

Новости Днепра про Синоптики розповіли, коли до Дніпра та області повернеться літнє тепло

Після аномально спекотного квітня початок травня виявився неочікувано холодним. Метеорологи кілька разів фіксували заморозки на ґрунті, а температура повітря вже тиждень не підіймалася вище +20 градусів тепла.

15 травня в Україні очікується прохолодна погода, але синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже з наступного дня розпочнеться поступове підвищення температури.

За її словами, вже до кінця тижня стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 градусів.

15-го травня очікується в Україні вдень +13…+16, на Закарпатті +17…+20 градусів. Заморозків вже не буде.

А з 16-го травня стовпчики термометрів поступово ростимуть вгору і до кінця тижня температура сягне нарешті до 18-23 градусів тепла.

У середу дощі, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одещини), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах. На решті території – без опадів.

Завтра на сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. У більшості областей вітер буде помірним.

У Дніпрі 15-го травня без істотних опадів. Вночі +4…+6 градусів, вдень +14…+16 градусів.

Надалі повітря теплішатиме, дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу.

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Новости Днепра про Синоптики розповіли, коли до Дніпра та області повернеться літнє теплоУкраїнська

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