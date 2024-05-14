Синоптики розповіли, коли до Дніпра та області повернеться літнє тепло

Після аномально спекотного квітня початок травня виявився неочікувано холодним. Метеорологи кілька разів фіксували заморозки на ґрунті, а температура повітря вже тиждень не підіймалася вище +20 градусів тепла.
15 травня в Україні очікується прохолодна погода, але синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже з наступного дня розпочнеться поступове підвищення температури.
За її словами, вже до кінця тижня стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 градусів.
15-го травня очікується в Україні вдень +13…+16, на Закарпатті +17…+20 градусів. Заморозків вже не буде.
А з 16-го травня стовпчики термометрів поступово ростимуть вгору і до кінця тижня температура сягне нарешті до 18-23 градусів тепла.
У середу дощі, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одещини), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах. На решті території – без опадів.
Завтра на сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. У більшості областей вітер буде помірним.
У Дніпрі 15-го травня без істотних опадів. Вночі +4…+6 градусів, вдень +14…+16 градусів.
Надалі повітря теплішатиме, дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу.
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