Має пофарбоване волосся: на Дніпропетровщині поліція розшукує 13-річну дівчинку

На Дніпропетровщині поліція розшукує 13-річну Аріну Прильопу.
Відомо, що дівчинка пішла з дому в смт Томаківка вдень 27 квітня та до сьогодні не повернулася. До поліції повідомлення про зникнення дитини надійшло ввечері 28 квітня.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Була одягнута: у сині штани з білими лампасами, жовту футболку, синю куртку, білі кросівки.
Прикмети: карі очі, бордове волосся (пофарбоване).
Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцеперебування дитини, повідомте до поліції за телефонами: (066) 888 62 30, (050) 450 91 40, (095) 938 27 56 або 102.
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