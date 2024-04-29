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  • Має пофарбоване волосся: на Дніпропетровщині поліція розшукує 13-річну дівчинку

Має пофарбоване волосся: на Дніпропетровщині поліція розшукує 13-річну дівчинку

Сьогодні 07:00
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Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Має пофарбоване волосся: на Дніпропетровщині поліція розшукує 13-річну дівчинку

На Дніпропетровщині поліція розшукує 13-річну Аріну Прильопу.

Відомо, що дівчинка пішла з дому в смт Томаківка вдень 27 квітня та до сьогодні не повернулася. До поліції повідомлення про зникнення дитини надійшло ввечері 28 квітня.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Була одягнута: у сині штани з білими лампасами, жовту футболку, синю куртку, білі кросівки.

Прикмети: карі очі, бордове волосся (пофарбоване).

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцеперебування дитини, повідомте до поліції за телефонами: (066) 888 62 30, (050) 450 91 40, (095) 938 27 56 або 102.

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