У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло до 17:00: усі адреси

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Сьогодні, 29 квітня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Алли Горської: 80;

вул. Каунаська (Гродненська): 22;

вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13-А, 17.

Про це повідомили у міськраді.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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