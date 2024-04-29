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У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло до 17:00: усі адреси

Сьогодні 08:28
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло до 17:00: усі адреси

Сьогодні, 29 квітня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Алли Горської: 80;
  • вул. Каунаська (Гродненська): 22;
  • вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13-А, 17.

Про це повідомили у міськраді.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло до 17:00: усі адресиУкраїнська

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