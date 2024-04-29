У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло до 17:00: усі адреси

Сьогодні, 29 квітня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Про це повідомили у міськраді.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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